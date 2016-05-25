A Scilla l’evento ‘Il mito e la bellezza’

Convegno, sfilata di gioielli e musica al Castello di Scilla: tre giorni dedicati al mito, con ospiti istituzionali e il pesce spada sulle feluche

Nella splendida cornice di Scilla si svolgerà dal 27 al 29 Maggio l’evento “il Mito e la Bellezza” organizzato dal Club per l’UNESCO di Scilla presieduto dal presidente professore Francesco Porcaro con l’adesione a partecipare del Comune di Scilla, con il supporto logistico della Proloco di Scilla coordinata dal Presidente Gesualdo Bergamo.

Il programma dell’evento

L’evento, al quale prenderanno parte i soci di diversi Club per l’Unesco Italiani consiste in diversi momenti, il primo il sabato 28 mattina con la visita al Museo della Magna Grecia di Reggio Calabria, il pomeriggio alle ore 17.00 presso il Salone delle armi del Castello di Scillasi terrà il convegno “il Mito e la Bellezza” che sarà aperto con la proiezione del documentario del professor Nicola Petrolino dal titolo “Scilla e il Mito”, a seguire l’introduzione a cura del Presidente del Club per l’UNESCO di Scilla Professor Francesco Porcaro, e gli interventi dei relatori dottor Matteo Giardini interprete letterario, il professor Sergio Vasarri esperto programmazione politiche pubbliche, l’Assessore alla Cultura e alla Legalità della Provincia di Reggio Calabria Dottor Eduardo Lamberti Castronuovo, il presidente della FICLU Federazione dei Club e Centri per l’UNESCO Professoressa Maria Paola Azzario, il sottosegretario al Ministero dei Beni e delle attività Culturali Onorevole Dorina Bianchi e il Presidente del Consiglio Regionale Onorevole Nicola Irto, i lavori saranno coordinati dalla professoressa Consuelo Nava.

Dopo il convegno sulla terrazza del Castello gli ospiti potranno assistere alla sfilata di gioielli del maestro orafo Gerardo Sacco dedicati a Scilla, il cantautore Otello Profazio si esibirà con la sua performance sonora “qua si campa d’aria” e infine vi sarà la sfilata di costumi d’epoca. Domenica per gli ospiti dell’evento sarà possibile partecipare alla pesca del pesce spada sulle feluche o visitare il borgo di Chianalea di Scilla.