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A Scilla ‘Mercatini di Natale tra i vicoli’: ecco il programma

Il 17 e 18 dicembre il centro storico di Scilla ospita la terza edizione dei Mercatini di Natale tra i vicoli, evento benefico per i giovani

16 Novembre 2016 - 15:35 | di Federica Geria

Mercatini di Natale tra i vicoli a Scilla, terza edizione, foto 2

La manifestazione “Mercatini di Natale tra i vicoli” organizzata dall’Associazione Oratorio San Filippo Neri con il patrocinio del Comune di Scilla, giunge alla sua terza edizione e si svolgerà, come da consuetudine, nel suggestivo centro storico di Scilla.

Nata dall’obiettivo di dare risalto a valori quali aggregazione, condivisione e solidarietà, anche quest’anno farà da padrona tra i vicoletti di Scilla, donandole quel tocco di calore tipico delle festività natalizie e ravvivando così l’antica Piazzetta Largo Piano.

Un evento benefico per il centro Stile Libero

Si tratta di un evento benefico, il cui ricavato sarà devoluto a sostegno delle attività quotidiane del Centro di Aggregazione Giovanile “Stile Libero” che, da anni, porta avanti un progetto sulla prevenzione del disagio giovanile e dell’esclusione sociale, attraverso la partecipazione attiva e il sano protagonismo degli adolescenti.

La manifestazione si svolgerà il 17 e 18 dicembre 2106, durante due ricche giornate in cui ad unirsi saranno diversi settori: arte, cultura, gastronomia, artigianato, tradizioni e intrattenimento per adulti e bambini.

“Mercatini di Natale tra i vicoli”, per un Natale all’insegna della solidarietà!

Programma di sabato 17 e domenica 18 dicembre

PROGRAMMA

Sabato 17 dicembre 2016

Ore 17:00 Animazione con artisti di strada a cura dell’Associazione Culturale “Il Cerchio Magico” – Reggio Calabria.

Ore 20:30 Spettacolo teatrale “Gesù Bambino in Vaticano” a cura del laboratorio “Teatro Ragazzi” dell’Associazione Oratorio San Filippo Neri.

Domenica 18 dicembre 2016

Ore 16:00 Esibizione di Zumba fitness a cura della Scuola di Ballo “Educazione Danza”.

Ore 17:30 Arriva Babbo Natale.

Ore 19:00 Note di Natale a cura dei ragazzi del Complesso Bandistico “Clemente Scarano”.

Ore 20:30 Estrazione Natalizia, premio miglior allestimento. A seguire spettacolo pirotecnico a cura di FireScilla.

Mercatini di Natale tra i vicoli a Scilla, terza edizione, foto 1

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