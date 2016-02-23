Scilla motor festival: un grande successo

Oltre mille appassionati a Scilla per 130 auto di ogni epoca, tra Fiat 500, Ferrari e vetture da corsa, e per la festa del Ferrari Club

Numeri e show per la kermesse celebrativa di Aremes, Ferrari Club Rc e Scuderia Rosso Corsa 150.

Centrotrenta auto di ogni generazione, dalle paciose Fiat 500 dei primordi alle Ferrari e Porsche di ultima generazione. Senza dimenticare la ventina di auto da corsa turismo e sport, che hanno impreziosito l’evento dedicato alla passione per le auto di ieri e di oggi.

La partenza delle auto da corsa verso Piazza Santo Rocco

Suggestivo ed oltremodo emozionante poi, la partenza di alcune delle vetture da corsa impegnate, che con il sound emozionante dei loro propulsori da corsa, dalla Marina di Scilla hanno raggiunto la sovrastante Piazza Santo Rocco, teatro dell’aggregazione. Numerose Lancia Delta Evoluzione,Bmw M3 E36,Porsche 991,Ferrari 599 Gtb,348 Gtb,F430 e Mondial T, Elia Prototipo,Ermolly barchetta,Peugeot da slalom e salita di svariate classi,Alfa Gt,Fiat ormai rare come la Multipla original version, Fiat Dino,sono state fra le splendide vetture presenti. Anche i piloti più forti del territorio non sono mancati, con la presenza di Gaetano Piria,Antonello Gramuglia,Carmelo Barbaro, i fratelli Bruno ed Agostino Fallara,Francesco Crucitti, Gaetano Rechichi e Carmelo Scaramozzino.

Un evento fortemente voluto dallo Scuderia Ferrari Club Rc e dalla sua diretta emanazione, il team Rosso Corsa 150, entrambi presieduti da Natale Romeo ed organizzato in collaborazione con l’Aremes, l’associazione capitanata dal Presidente Onorario del sodalizio ferrarista, Lillo Cavallo. Un sole stupendo ha radunato oltre mille appassionati di ogni età, con interventi in filodiffusione del sindaco di Scilla e del parroco Don Francesco, il quale ha portato la sua benedizione alle vetture presenti. La manifestazione si è poi protratta fino al tardo pomeriggio, dopo il pranzo alla Marina Grande, imbellettata dal cordone delle bellissime auto presenti.

I programmi del Ferrari Club per la stagione

L’occasione è stata creata anche per presentare i propri programmi sportivi e sociali. Oltre ad iniziare la stagione con i test pre-campionato della F1 infatti, il Ferrari Club parteciperà in forma ufficiale ai Gran Premi di Spagna,Monaco,Belgio,Italia e sarà presente in massa al Factory Tour in fabbrica e soprattutto alle Finali Mondiali Ferrari a Daytona. Proprio il 4 marzo, il Presidente Natale Romeo riceverà a Maranello il premio vinto dal sodalizio reggino come miglior club esordiente al Mondo nel 2015.

Oltre ai progetti in rosso, tante e pregiate saranno le kermesse come i raduni e le serate di gala previste nelle più belle location della provincia, dalla primavera fino ad inizio autunno di quest’anno,con abbinamento delle belle auto alla moda ed allo spettacolo. Un modo per rendere più vicino alla gente la passione e l’attività a quattro ruote di queste tre realtà del territorio. Prossimamente inoltre, sarà presentato anche un canale You Tube, con cui lo Scuderia Ferrari Club Reggio Calabria porterà avanti una programmazione dedicata all’informazione ed alla cultura ferrarista e motoristica in generale.