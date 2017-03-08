A Scilla il Ninja Camp ‘Dominare i mostri del futuro’
Il 24, 25 e 26 marzo a Scilla il raduno nazionale dei Ninja della comunicazione: formazione, networking con professionisti del digital e progetti futuri
08 Marzo 2017 - 13:07 | di Federica Geria
Il 24, 25 e 26 marzo a Scilla, in Calabria, raccoglieremo la nostra community di autori, lettori, fan e studenti in un raduno nazionale dei Ninja della comunicazione. Un evento dedicato alla nostra grande e meravigliosa community per formarsi, autoformarsi e progettare le battaglie professionali del futuro.
Un’occasione imperdibile per conoscerci e vivere da veri Ninja, fare networking con grandi professionisti del digital e assorbire il metodo e la motivazione che ha portato tanti giovani ad essere stimati professionisti del campo.
Vai su ninjacamp.it per il programma completo!
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