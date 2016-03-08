Scilla: per la festa della donna due importanti appuntamenti

Un videoracconto sulle donne che hanno fatto la storia e un convegno medico sull'endometriosi: Scilla celebra la Festa della Donna con due incontri

Quest’anno, l’Assessorato e la Commissione per le Pari Opportunità del Comune di Scilla hanno organizzato due importanti appuntamenti, atti a celebrare la Festa della Donna, affinché la stessa possa essere un momento di incontro e confronto tra le Istituzioni e la cittadinanza.

I due appuntamenti per la Festa delle Donne

L’iniziativa, dal titolo “Festa delle Donne: dalla ricorrenza di un giorno, al rispetto per sempre”, consta di due appuntamenti: uno l’8 marzo, alle ore 18.00, presso la Sala Consiliare di Palazzo San Rocco, dal titolo “Voci dall’altra metà del cielo”, e l’altro stabilito per giorno 16 marzo, alle ore 18.00, sempre presso la Sala Consiliare di Palazzo San Rocco, dal titolo “Endometriosi: la prevenzione e la cura nella donna per una migliore qualità di vita”.

Il primo degli eventi, “Voci dall’altra metà del cielo”, si avvarrà della professionalità del Professore Nicola Petrolino, noto esperto e critico letterario, il quale commenterà un videoracconto da lui prodotto, incentrato sulle donne protagoniste della storia: da Saffo a Rita Levi Montalcini, il filmato omaggerà tutte quelle figure femminili che hanno lasciato un segno indelebile nella storia della cultura, dell’arte e della scienza del XX secolo, ricordando quanto sia stato difficile e irto di ostacoli il cammino dell’emancipazione femminile nel corso dei secoli.

Il 16 marzo il convegno sull’endometriosi

Il secondo appuntamento, invece, dal titolo “Endometriosi: la prevenzione e la cura nella donna per una migliore qualità della vita”, sarà un convegno medico, al quale prenderanno parte il Dott. Rosario Idotta (ginecologo), la Dott.ssa Angela Puntonieri (biologa), la Dott.ssa Simonetta Neri (farmacista), il Dott. Paolo Scopelliti (ecografista) e Margherita Iellamo (Consigliere Nazionale – Responsabile Calabria dell’Associazione Italiana Endometriosi).

Il convegno, inoltre, sarà moderato dalla Dott.ssa Pasqualina Ciccone, Consigliere Comunale del Comune di Scilla, la quale ha lavorato in sinergia con la Commissione Pari Opportunità per realizzare questa importante iniziativa.

Oltre ai saluti istituzionali di rito, le conclusioni di entrambi gli eventi saranno a cura della Dott.ssa Adriana Calarco, Presidente della Commissione Pari Opportunità, la quale dal momento dell’insediamento dell’organo istituzionale, insieme agli altri membri, sta sviluppando iniziative mirate alla valorizzazione delle donne all’interno della società.

Il tutto è stato coadiuvato dal Comune di Scilla, nella persona del Sindaco Pasqualino Ciccone, e dall’Assessore al ramo, Avv. Maria Gattuso.