I numerosi devoti di San Francesco di Paola, patrono della Calabria e della gente di mare, si riuniranno come ogni anno anche a Scilla, dove la Festa, nel suggestivo quartiere attorno alla chiesa dello Spirito Santo, sul lungomare alle pendici del Castello, sarà celebrata da giovedì 12 aprile fino a domenica 15.

Giovedì e venerdì alle 17 si svolgeranno il S. Rosario in vernacolo e le confessioni. Seguiranno alle 17,30 l’adorazione eucaristica e, alle 18,30, la S. Messa. Sabato alle 16,00 si svolgerà la Preghiera dei fanciulli e dei ragazzi, mentre il Rosario e l’Adorazione saranno posticipati di mezz’ora.

Sempre alle 18,30 la S. Messa. Alle 19,15 l’atteso appuntamento con i giochi popolari in spiaggia per giovani e adulti «Gara della pastasciutta, gara coi sacchi, tiru o bumbulu» (iscrizioni gratuite sul posto). Domenica alle 8,00 dieci colpi a cannone annunceranno all’imbocco Nord dello Stretto il giorno festivo.

Alle 9,00 la S. Messa. Alle 17,30 la S. Messa solenne presieduta dall’arciprete di Scilla don Francesco Cuzzocrea, con la partecipazione dell’Ass. Naz. Marinai d’Italia e delle Autorità civili e militari. Alle 18,30 la processione inizierà con la traslazione in spiaggia della venerata statua di S. Francesco e la consegna al mare di una corona d’alloro in memoria di tutti i caduti in mare. La Processione proseguirà per i quartieri di Chianalea e Marina Grande. Attorno alle 19,45 il rientro della Statua sarà preceduto dal tradizionale spettacolo pirotecnico.