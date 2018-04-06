Le due nuove biciclette Bollani nascono nel centro stile di Scilla: Citynow le ha provate in anteprima a Milano, tra design e materiali pregiati

Pronte a sbarcare sul mercato due nuove creature del marchio Bollani. In questo caso, la novità è rappresentata dall’anima che sta alla base del progetto. Re e Scilla infatti (questo il nome delle due biciclette) sono state interamente progettate nel territorio reggino, precisamente a Scilla, nel nuovo centro stile Bollani.

Una scelta voluta, precisa, mirata. Bollani vuole fortemente proseguire nel percorso simbiotico che punta a ‘fondere’ le due anime del marchio. Un vero e proprio colpo di fulmine con la Calabria, Reggio e la sua provincia in particolare.

Ma quali sono le caratteristiche e le peculiarità delle due nuove creature del marchio Bollani? Citynow le ha provate in anteprima e in esclusiva, sulle strade di Milano. Nella zona di Corso Buenos Aires e Porta Venezia, ‘Re’ e ‘Scilla’ non sono passate assolutamente inosservate, catturando lo sguardo incuriosito delle persone in quella che è la via più trafficata d’Italia.

‘Re’ è l’entry level del mondo Saltacross. Look accattivante, che richiama vagamente le biciclette in voga negli anni ’80, ha una morbida sella, quasi utilizzabile da due persone. Particolare l’impugnatura del manubrio, larga, che permette una guida assolutamente comoda.

‘Scilla’ rappresenta l’apice del marchio Bollani. Dalla scelta stilistica a quella dei materiali, tutto è pensato per offrire il top di qualità e originalità. La ‘plancia’ lussuosa in mogano riporta volutamente con la mente al mondo delle barche. Non solo estetica ma anche praticità, grazie alle due ‘tasche’ pensate per custodire oggetti e smartphone. In sella ad una ‘Scilla’ l’esperienza su due ruote è completamente rivoluzionata, tra il comfort che deriva dai materiali scelti con cura e l’assoluta originalità di una bicicletta che vuole superare i propri confini.

Le nuove biciclette (acquistabili solo su richiesta sul sito www.bollanibicilette.it) presentate da Enzo Bollani