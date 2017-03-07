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Scilla365 scalda i motori: al via il primo trofeo autoslalom città di Scilla

Primo trofeo autoslalom Città di Scilla: undici gare in calendario, piloti da tre regioni e un percorso di 2,5 chilometri sulla Costa Viola

07 Marzo 2017 - 13:33 | di Federica Geria

Auto in gara all'autoslalom di Scilla, campionato regionale

Al via domenica 12 marzo la prima gara del campionato regionale di autoslalom organizzato dall’Aci di Catanzaro presieduto da Eugenio Ripepe. A Scilla si svolgerà la prima tappa (undici in tutto le gare previste, l’ultima a dicembre con arrivo a Catanzaro), la cui organizzazione è stata curata dalla scuderia “Piloti per passione” di Sambatello che, nell’ambito dello stesso campionato, gestirà anche altre due tappe, a giugno a Gambarie d’Aspromonte e a novembre a Sambatello.

L’appuntamento si preannuncia come un momento adrenalinico, esaltante e di puro divertimento all’interno del più ampio programma di “Scilla 365”, il grande progetto di valorizzazione e promozione territoriale voluto e organizzato dalla Pro Loco di Scilla in collaborazione con la società “New Talk”.

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Piloti e programma del weekend

Nella suggestiva cornice  della Costa Viola si ritroveranno i migliori piloti della categoria, provenienti da Calabria, Sicilia e Campania. Per loro il weekend inizierà già sabato 11 marzo con la giornata interamente dedicata alle verifiche sportive e tecniche propedeutiche alla gara.

Domenica 12 marzo, alle ore 8,30, il via della gara da Scilla (nei pressi dell’acquedotto) con la prima manche di ricognizione e le successive tre crono che animeranno tutto il tragitto, di circa 2,5 chilometri, che conduce fino a Melia. La direzione della corsa, che vedrà impegnate circa sessanta macchine, sarà affidata ad Antonio Cappelli. La “Scilla-Melia” si è già disputata nel 2007 e nel 2008 e, in entrambe le occasioni, a dominare è stato il veterano locale Gaetano Piria, campione calabrese nel 2014 e già vincitore della Coppa Csai.

La viabilità durante la gara

Per consentire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione la strada provinciale, proprio a partire dalle ore 8,30, sarà chiusa al traffico, pertanto per gli spostamenti si potrà utilizzare il percorso alternativo “Campo Calabro – Melia”. Nel pomeriggio a Scilla, in piazza San Rocco, è in programma la cerimonia di premiazione.

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