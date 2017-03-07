Scilla365 scalda i motori: al via il primo trofeo autoslalom città di Scilla

Al via domenica 12 marzo la prima gara del campionato regionale di autoslalom organizzato dall’Aci di Catanzaro presieduto da Eugenio Ripepe. A Scilla si svolgerà la prima tappa (undici in tutto le gare previste, l’ultima a dicembre con arrivo a Catanzaro), la cui organizzazione è stata curata dalla scuderia “Piloti per passione” di Sambatello che, nell’ambito dello stesso campionato, gestirà anche altre due tappe, a giugno a Gambarie d’Aspromonte e a novembre a Sambatello.

L’appuntamento si preannuncia come un momento adrenalinico, esaltante e di puro divertimento all’interno del più ampio programma di “Scilla 365”, il grande progetto di valorizzazione e promozione territoriale voluto e organizzato dalla Pro Loco di Scilla in collaborazione con la società “New Talk”.

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Piloti e programma del weekend

Nella suggestiva cornice della Costa Viola si ritroveranno i migliori piloti della categoria, provenienti da Calabria, Sicilia e Campania. Per loro il weekend inizierà già sabato 11 marzo con la giornata interamente dedicata alle verifiche sportive e tecniche propedeutiche alla gara.

Domenica 12 marzo, alle ore 8,30, il via della gara da Scilla (nei pressi dell’acquedotto) con la prima manche di ricognizione e le successive tre crono che animeranno tutto il tragitto, di circa 2,5 chilometri, che conduce fino a Melia. La direzione della corsa, che vedrà impegnate circa sessanta macchine, sarà affidata ad Antonio Cappelli. La “Scilla-Melia” si è già disputata nel 2007 e nel 2008 e, in entrambe le occasioni, a dominare è stato il veterano locale Gaetano Piria, campione calabrese nel 2014 e già vincitore della Coppa Csai.

La viabilità durante la gara

Per consentire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione la strada provinciale, proprio a partire dalle ore 8,30, sarà chiusa al traffico, pertanto per gli spostamenti si potrà utilizzare il percorso alternativo “Campo Calabro – Melia”. Nel pomeriggio a Scilla, in piazza San Rocco, è in programma la cerimonia di premiazione.