Scoppia un tubo, geyser in strada a Gallico – VIDEO

Geyser improvviso a Gallico Superiore.

Probabilmente a causa della rottura della condotta dell’acqua, è comparso questa mattina un forte getto che sta allagando l’intera area.

Il tratto interessato è quello tra Via Anita Garibaldi e Via dell’Urbe in contrada Prioli.

Alcuni cittadini hanno già segnalato ai tecnici la fuoriuscita dell’acqua. Sul posto si attendono gli uomini della Polizia Municipale ed i tecnici del Comune per riparare il guasto.