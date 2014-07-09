Scopri il nuovo telo da mare che non si insabbia mai! Guarda il video!

Un telo da mare che fa scivolare la sabbia da sopra a sotto e resta fermo anche con il vento: scopri com'è fatto e guarda il video

Se non sopporti la sabbia che si infila dappertutto questo è il prodotto che fa per te. Un telo da mare speciale perché, incredibilmente, non si insabbia. Un telo che si distingue da tutti gli altri perché non si può insabbiare. E’ il desiderio di ogni bagnante quello di non ricoprire il telo con la fastidiosa sabbia che si infila in tutte le parti. Finalmente, grazie a questa nuova invenzione, si può!

Il prodotto è molto tecnologico e per la sua creazione ci si è ispirati ad alcune tecnologie militari. La particolarità sta proprio nel suo tessuto che fa scivolare la sabbia da sopra a sotto. In questo modo la sabbia non si accumula sul telo e cade. Inoltre, gli angoli del telo non vengono sollevati dal vento perché sono tenuti fermi da alcuni pesi.

Il prodotto può essere acquistato su Internet e i prezzi vanno dai 27 ai 99 dollari.

Ecco il video che presenta l’originale e pratico telo: