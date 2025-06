Scuderia Aspromonte: debutto trionfale per Giovanni Puntorieri

Giornata impegnativa, ma ricca di tante soddisfazioni per la Scuderia Aspromonte, impegnata oggi con i suoi portacolori su entrambi i versanti dello Stretto. Allo slalom di Bagnara, dedicato alla memoria del povero Pasquale Cammareri, il veterano Giorgio Corsaro ha conquistato un buon tredicesimo posto assoluto con la sua SixtySeven-Suzuki.

Debutto trionfale per Giovanni Puntorieri con la sua nuova Citroen Saxo, che si aggiudica la classe RS 1600, davanti al compagno di scuderia Luigi Molinetti, piazzatosi in seconda posizione. Terzo posto per il veterano Rocco Musolino in classe N 1600 su Peugeot 106. Trionfo in classe RS 1400 per il solito figlio d’arte Francesco Scaramozzino su Peugeot 106, mentre Angelo Versace si impone in classe N 2000 su Renault Clio. Il catanzarese Giovanni Aloi, infine, si piazza secondo in classe A 1150.

Nella storica cronoscalata Catania-Etna, invece, il giovane Michael Lombardo purtroppo è vittima di un piccolo incidente e costretto al ritiro quando stava mettendo segno una buona prestazione. Solo danni alla vettura per Lombardo, che assicura di tornare in campo il prima possibile.

Congratulazioni a tutti i piloti da parte del Presidente Lello Pirino, nel frattempo alacremente impegnato nei preparativi dell’imminente slalom Santo Stefano-Mannoli, previsto per il prossimo 13 luglio. Evento nell’evento, il sabato sono previste alcune sorprese. A breve sarà svelato tutto il programma. Restate sintonizzati!!