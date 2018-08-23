“La decisione del presidente Mattarella che, in segno di lutto per i gravi eventi dolorosi di Genova e delle Gole del Raganello, non andrà a Venezia il 29 agosto per la serata di gala inaugurale del Festival del Cinema, ridà speranza e fiducia agli italiani nelle Istituzioni della Repubblica. La decisione – asserisce la consigliera regionale di Calabria in Rete Flora Sculco – se è di per sé apprezzabile, in quanto evidenzia che in questo Paese ci sono personalità che non tralasciano di anteporre nella scala delle priorità il senso d’umanità e di solidarietà, lo è ancor più perché, a mio modesto avviso, dice chiaro e tondo che il presidente Mattarella, interpretando il sentimento degli italiani, segue gli eventi scaturiti dalle due tragiche vicende di Genova e del Raganello con la massima attenzione. Due vicende – finisce Flora Sculco – che esigono verità e giustizia e che non si dovrà neppure provare a trattare con sufficienza. Non solo per il rispetto che si deve ai morti e alle loro famiglie, ma anche perché pongono interrogativi gravissimi sulle politiche della prevenzione e sul concetto di responsabilità”.