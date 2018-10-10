Il campionato di C Silver si avvicina: la Scuola di Basket Viola annuncia il ritorno in nero-arancio per il lungo, classe 1999 Umberto Scorza.

L’atleta è reduce da una splendida annata di crescita con i colori della Nuova Jolly Reggio Calabria dove ha viaggiato in doppia cifra mettendo in mostra miglioramenti e voglia di fare.

Oggi, è una nuova pedina per il roster di Coach Polimeni.

Nel frattempo, Viglianisi e soci hanno giocato l’ultimo test della preseason in casa della agguerrita Lumaka.

Vincono gli Snails di un soffio: nero-arancio senza Grgurovic infortunato. Nero-arancio ancora indietro nella condizioni ma vogliosi di farsi trovare pronti per la sfida programmata per sabato 13 ottobre 2018 al Pianeta Viola contro il Nuovo Basket Soverato.