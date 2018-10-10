Scuola di basket Viola annuncia il ritorno di Scorza
Il lungo classe 1999 torna in nero-arancio per il campionato di C Silver. Intanto vittoria di un soffio nel test con la Lumaka, poi il Soverato
10 Ottobre 2018 - 14:23 | di Eva Curatola
Il campionato di C Silver si avvicina: la Scuola di Basket Viola annuncia il ritorno in nero-arancio per il lungo, classe 1999 Umberto Scorza.
L’atleta è reduce da una splendida annata di crescita con i colori della Nuova Jolly Reggio Calabria dove ha viaggiato in doppia cifra mettendo in mostra miglioramenti e voglia di fare.
Oggi, è una nuova pedina per il roster di Coach Polimeni.
Nel frattempo, Viglianisi e soci hanno giocato l’ultimo test della preseason in casa della agguerrita Lumaka.
Vincono gli Snails di un soffio: nero-arancio senza Grgurovic infortunato. Nero-arancio ancora indietro nella condizioni ma vogliosi di farsi trovare pronti per la sfida programmata per sabato 13 ottobre 2018 al Pianeta Viola contro il Nuovo Basket Soverato.
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