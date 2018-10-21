Scuola di Basket Viola, cade la Vis al PalaBotteghelle
La Scuola di Basket Viola travolge 90-53 la giovane Vis Reggio al PalaBotteghelle e conquista il secondo successo consecutivo in campionato
21 Ottobre 2018 - 07:10 | di Vincenzo Comi
Normale amministrazione anche nel derby reggino per la Scuola di Basket Viola. Dopo aver vinto nella gara di apertura del campionato, battendo il Nuovo Basket Soverato con il risultato di 87 a 44, gli atleti della Sbv replicano con un divario largo e convincente anche al PalaBotteghelle.
Nella gara del sabato, i nero-arancio vincono, come da pronostico, contro la giovanissima e rinnovata Vis Reggio. La sfida vola sul binari dell’equilibrio solo nella prima frazione.
Il team dell’ex, Coach Polimeni, dilaga già dal secondo quarto e vince 90 a 53. Doppie cifre per cinque: i lunghi Scorza e Grgurovic, l’ottimo Scialabba, Kevin Pandolfi ed un Muià in versione “bunker”.
Alla Vis Reggio, invece, non basta l’energia dell’inglese James Warwick. Nel prossimo appuntamento, Barrile e soci giocheranno sabato 27 ottobre 2018 contro la Virtus Catanzaro.
Vis Reggio Calabria-Scuola di Basket 53-90
(21-25,6-25,11-16,15-24)
Vis Reggio Calabria:Cardone 8, Marengo, Fotia,Curciarello 5, Warwick 16,Dattola,Ingenito,Ventra,Fazzari 4, Mihajlovic 17,Rappoccio 3.All D’Arrigo Ass Nusco
Scuola di Basket Viola:Gullì,Soldatesca,Ciccarello 6, Barrile 2,Muià 12,Pandolfi 19, Scialabba 15,Scorza 19, Grgurovic 16,Viglianisi 1,Mandalari,Fiorillo.All Polimeni Ass Sant’Ambrogio
Arbitri Politi e Gerardis di Reggio Calabria
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