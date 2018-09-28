Scuola di Basket Viola: doppio test giovanile contro la Fortitudo Messina
Pomeriggio ricco di impegni per la Scuola di Basket Viola: doppio test giovanile contro la Fortitudo Messina e buone indicazioni dalla prima squadra
28 Settembre 2018 - 10:34 | di Michele Favano
Tantissimi impegni per la Scuola di Basket Viola. Oggi,venerdì 28 settembre 2018 il pomeriggio del Pianeta Viola è ricco di appuntamenti.
Gli atleti della Fortitudo Messina di Claudio Cavalieri, emozionante atleta con un passato anche alla Viola Reggio Calabria, oggi allenatore dei giovani varcheranno lo stretto per giocare due test importanti contro i ragazzi nero-arancio.
Alle ore 16.30 i 2004 di Gianni Tripodi, Responsabile del settore giovanile della Sbv duelleranno con i pari-età peloritani.
A seguire, invece, i nati nel 2005 allenati da Francesco Barilla replicheranno sempre contro i rappresentanti in arrivo dalla Sicilia.
Nel frattempo,invece, la prima squadra di Coach Polimeni mette benzina nel motore ed inizia a far bene.
Test in crescita, combattuto e di livello in casa della Lumaka Reggio Calabria che rilascia buone indicazioni per il team allenato da Coach Polimeni.
Gli Snails, nell’appuntamento del giovedì sera giocano senza la propria pedina simbolo, Luca Laganà, i nero-arancio senza gli esterni Gullì e Ciccarello.
Molto bene i reggini con Umberto Scorza sugli scudi ben supportato da un gruppo che cresce e trova ottime giocate da Brandon Viglianisi e Giovanni Scialabba.
Daniele Sergi gioca una buona gara per i padroni di casa.
La gara è stata arbitrata dai giovani fischietti reggini Mafrici e Gerardis.
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