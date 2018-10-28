Scuola di basket Viola, il tris è servito
Terza vittoria consecutiva per la Scuola di Basket Viola, che batte 110-68 la Virtus Catanzaro e guida la classifica di C Silver
28 Ottobre 2018 - 08:00 | di Vincenzo Comi
Terza vittoria consecutiva e terzo successo dilagante per la Scuola di Basket Viola che continua a regnare in vetta alla classifica di C Silver. I nero-arancio replicano ai successi per 87 a 44 contro Nuovo Basket Soverato e 53 a 90 in casa della Vis Reggio con un nuovo e largo acuto.
Barrile e compagni vincono 110 a 68 contro la compagine giallo-rossa della Virtus Catanzaro.
Il primo quarto e mezzo vede i reggini avanti senza dilagare: la svolta arriva a metà secondo quarto. Il rullo compressore nero-arancio con Pandolfi ,Ciccarello e Muià carichi come non mai devasta la difesa avversaria chiudendo il match.
Il resto è tanta corsa e canestri per i reggini che vincono 110 a 68 e si ritrovano in vetta con la Bim Bum Basket Rende che batte e spodesta l’Enjoy Lamezia nella sfida del PalaFerraro.
Scuola di Basket Viola-Virtus Catanzaro 110-68
(26-18,33-14,28-17,23-19)
Scuola di Basket ViolaMandalari 2,FIorillo 1,Gullì 1,Soldatesca 3,CIccarello 16,Barrile 11,Muià 11,Pandolfi 27,Scialabba 7.All Giuseppe Polimeni Ass Carlo Sant’Ambrogio
Virtus Catanzaro:Commisso 8,MIljianic 22,Malkic 19,Vilardi 2,Naccarato,Gallo,Frascati 4,Urzino,Citraro 3,Scala 8.All Antonio Ceroni.
Arbitri Caputo e Cozzoli di Lamezia Terme
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