Scuola calabrese al primo posto nel concorso nazionale ‘Svitati per l’ambiente’

“Il riconoscimento ai piccoli nostri concittadini giunge in un momento in cui l’Amministrazione Comunale è particolarmente impegnata a migliorare e potenziare la comunicazione dell’immagine complessiva della Città in tutta Italia. Per questo il premio di oggi contribuisce a proiettarci con iniziative e contenuti attrattivi e di qualità in una dimensione nazionale. Siamo convinti sempre di più che la maggiore eco-sostenibilità della nostra Città e del nostro territorio deriverà dall’impegno delle giovani generazioni”. È quanto ha dichiarato il Vicesindaco Aldo Zagarese che è intervenuto venerdì 23 settembre, alla cerimonia di premiazione della IV B dell’istituto comprensivo n.3, classificatasi prima al concorso nazionale per l’educazione ambientale “Svitati per l’ambiente”.

Zagarese ha elogiato il duplice messaggio contenuto nel progetto presentato dai ragazzi: l’impegno ecologista e creativo e, attraverso il NO all’olio di palma ed il SÌ al consumo delle produzioni agroalimentari a chilometro zero, la battaglia per la tutela e salvaguardia dell’ambiente, e la sovranità ed educazione alimentare.

All’evento, patrocinato dall’Amministrazione Comunale, hanno partecipato il dirigente scolastico Antonio Franco Pistoia, Don Pino Straface, direttore della Caritas Diocesana, per i Sostenitori delle Politiche Ambientali l’avv. Giuseppe Zumpano, l’assessore alla cultura Serena Flotta ed il dirigente comunale del settore cultura Giuseppe Passavanti.

La Commissione ha apprezzato la creatività e la struttura del plot narrativo, la particolarità dei due nuovi personaggi ben caratterizzati e perfettamente inseriti nel racconto e la descrizione accurata delle scene e delle ambientazioni, tali da permettere la traduzione della sceneggiatura in cartone animato. Traendo spunto dal percorso didattico affrontato in classe, gli studenti hanno realizzato in maniera del tutto efficace il tema dello sviluppo sostenibile. Con questa motivazione i ragazzi hannpo ricevuto il premio, e nel corso della cerimonia, guidati dalla docente Immacolata Fusco, hanno messo in scena una divertentissima rappresentazione teatrale tratta dal loro elaborato “Gli Eco-amici a Kuala Lumpur”.