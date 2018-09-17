Riparte oggi un’altra settimana di attività al Reggio Village con la Scuola Calcio Francesco Cozza. Cresce giorno dopo giorno il numero degli iscritti nelle diverse categorie, a conferma di un lavoro ben fatto negli anni precedenti, viste pure le tantissime conferme e molti nuovi arrivi. “Insieme alla società ed al direttore Pietro Rizzo, abbiamo deciso in questa stagione di dividere i gruppi per anni, oltre che per categorie, esordisce il coordinatore tecnico Agostino Rosaclerio.

I gruppi divisi per anno e per categoria

Detto in maniera più chiara, partendo dagli Esordienti che raggruppano i 2006 ed i 2007, si è deciso di costruire due squadre per singolo anno e la stessa cosa la si è fatta per tutte le categorie a scendere, fino ai Primi Calci.

Il numero degli iscritti è crescente, l’obiettivo è quello di accogliere e far divertire tutti, ma sempre con l’attenzione massima rivolta alla crescita dei nostri ragazzi e non soltanto dal punto di vista tecnico. C’è un gruppo di lavoro qualificato, i nostri tecnici oltre ad essere dei bravissimi ragazzi, sono molto preparati e scrupolosi.

Lo staff e i sette campi del centro

Insieme a Francesco Cozza ed al preparatore atletico Luca Princiotta operiamo una continua supervisione sui sette campi che abbiamo a disposizione, dai più grandi ai più piccoli, cercando di non trascurare alcun particolare. Di sicuro ci mettiamo tutto l’impegno possibile, massima serietà e professionalità. La disponibilità di questo bellissimo centro ci permette di lavorare nelle migliori condizioni e di questo ringraziamo la società tutta per gli sforzi che quotidianamente produce soprattutto dal punto di vista economico”.

La Scuola Calcio Francesco Cozza svolge la propria attività nei giorni di lunedi, mercoledi venerdi.

Informazioni ed iscrizioni presso la segreteria del centro sportivo Reggio Village, tutti i giorni dalle 14,30 alle 19,00, oppure telefonando al numero 368.3366247.