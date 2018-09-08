Si è conclusa ieri la prima settimana di attività della Scuola Calcio Francesco Cozza. Dopo i numeri di una certa rilevanza che si sono registrati durante l’Open Day, arrivano conferme significative anche con l’inizio ufficiale della stagione.

Nonostante il grande caldo, la risposta è stata massiccia e sotto lo sguardo attento della bandiera amaranto Francesco Cozza, i tecnici hanno diviso i gruppi in fasce di età, occupando tutti i campi del Reggio Village. L’ampia disponibilità della struttura ed il corposo comparto di allenatori consente di lasciare aperte le iscrizioni per l’ingresso di nuovi atleti, ricordando che la scuola calcio accoglie tutti i nati dal 2006 al 2014.

Informazioni ed iscrizioni presso la segreteria del centro sportivo Reggio Village, tutti i giorni dalle 14,30 alle 19,00, oppure telefonando al numero 368.3366247