Partita la nuova stagione sportiva per la Scuola Calcio Francesco Cozza. In attesa del via ufficiale all’attività programmato per il prossimo 3 settembre, intanto l’Open Day nella giornata di ieri che si svilupperà nel corso di questa settimana con tre appuntamenti. I prossimi quelli di mercoledi e venerdi, sempre alle ore 16,30.

Il dato iniziale è stato clamoroso, avendo registrato una risposta di partecipanti presso il Reggio Village elevata per il primo giorno, dove si sono incontrati vecchi e nuovi, ma è stato soprattutto il numero di questi ultimi che ha sorpreso anche i responsabili della scuola calcio.

Circa 200 alla prima seduta, una cifra probabilmente inaspettata, tenuto conto del periodo ancora di piena estate e delle annunciate assenze di coloro che della Scuola Calcio Francesco Cozza ne fanno già parte (tantissimi), ma che inizieranno il nuovo percorso da settembre.

Insomma una grande soddisfazione intanto per lo stesso Cozza che da mercoledi sarà fisicamente presente al secondo raduno e poi per il direttore generale Pietro Rizzo, il coordinatore Agostino Rosaclerio e di tutto il comparto tecnico, oltre ovviamente al presidente Fortunato Martino.