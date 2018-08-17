Dieci giorni e si parte. E’ fissato per lunedi 27 agosto il primo giorno di raduno al Reggio Village, che da il via alla nuova stagione di scuola calcio. Da quella data e fino a venerdi 31 la possibilità di vedere all’opera vecchi e nuovi atleti nati dal 2006 al 2013, sotto lo sguardo attento di tutti i tecnici della struttura e soprattutto supervisionati direttamente dall’ex capitano amaranto Francesco Cozza.

“A Francesco auguriamo di trovare presto una squadra importante da allenare, perché questa è la sua ambizione, ma in attesa che ciò avvenga ce lo teniamo stretto all’interno della nostra struttura fino a quando sarà possibile”. A parlare è il Direttore Generale della Scuola Calcio F. Cozza, Pietro Rizzo.

Il lavoro svolto durante l’estate

“Non ci siamo mai fermati. Dopo la chiusura dell’attività, ha preso il via l’Individual guidato proprio da mister Cozza ed a seguire quello dei nostri tecnici e fino al 20 luglio si è lavorato come una sorta di prosecuzione della stagione 2017-18. E’ stato un grande successo. Un attimo dopo, insieme al presidente Nato Martino, lo stesso Francesco Cozza ed al Coordinatore dell’Area Tecnica Agostino Rosaclerio, abbiamo provveduto a riorganizzare l’organigramma societario e tecnico e quindi avviare la programmazione.

Tante conferme e qualche novità per la stagione che sta per iniziare. Ci mettiamo tantissimo impegno, sapendo di avere in organico uomini e mezzi, professionalità, entusiasmo e voglia.

Il Reggio Village e la nuova stagione

Il Reggio Village è un struttura che ci consente di svolgere al meglio la nostra attività con tanti campi a disposizione, capaci di soddisfare le esigenze di tutti, grandi e piccoli. Insomma ancora carichi e motivati e soprattutto prontissimi a dare il via alla prossima stagione che, dopo i raduni, partirà lunedi 3 settembre.