Una settimana di grande partecipazione ed entusiasmo. La Scuola Calcio Francesco Cozza ha aperto i cancelli del Reggio Village per dare la possibilità a tutti i nati dal 2006 al 2014 di poter trascorrere una tre giorni all’insegna del divertimento, giocando al calcio all’interno di una bellissima struttura.

Si è concluso l’Open Day con numeri importanti che fanno pensare ad un’altra stagione intensa e di grande lavoro per l’Asd Valanidi Calcio Giovanile che a partire da oggi apre ufficialmente l’attività.

Sotto lo sguardo attento di Francesco Cozza, insieme al qualificato gruppo di tecnici, si comincerà con la divisione dei gruppi per categorie, con ogni squadra che avrà un suo campo di gioco.

Da questo pomeriggio è possibile effettuare le iscrizioni per un percorso che seguirà la cadenza dello scorso anno, quindi tre appuntamenti a settimana stabiliti in lunedi, mercoledi e venerdi dalle ore 15 alle 16,30, con possibilità di doppi turni a seguire.

Informazioni ed iscrizioni presso la segreteria del centro sportivo Reggio Village, tutti i giorni dalle 14,30 alle 19,00, oppure telefonando al numero 368.3366247