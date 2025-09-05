Scuola Calcio Asd Valanidi: si parte. Giorni e orari per le diverse categorie

Un percorso di crescita tecnica e personale, in un ambiente che mette al centro i valori dello sport, della disciplina e della socialità

Inizia ufficialmente la stagione sportiva dell’Asd Valanidi Calcio Giovanile. Dopo una settimana dedicata agli Open Days, nel pomeriggio di oggi il via agli allenamenti presso il centro polisportivo Reggio Village di via Messina.

La società conferma linea e principi: entusiasmo, tecnici qualificati, istruzione e l’obiettivo di coniugare attività sportiva e crescita sociale, marchio di fabbrica del club reggino.

Allenamenti suddivisi per categorie

Le sedute settimanali sono organizzate in base alle fasce d’età:

Piccoli Amici (2019-2020-2021): lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15:00 alle 16:15

Primi Calci (2017-2018): lunedi, mercoledì e venerdì dalle 16:15 alle 17:45

Pulcini (2015-2016): lunedì, mercoledì e venerdì dalle 17:00 alle 18:30

Esordienti (2013-2014): lunedì, mercoledì e venerdì dalle 18:30 alle 20:00

Per l’attività agonistica dei Giovanissimi (2011-2012), gli allenamenti si svolgeranno al campo di Parco Longhi Bovetto a Valanidi, lunedì, mercoledì e giovedi dalle 16:30 alle 17:45.

Sport e valori sociali

Con l’inizio della nuova stagione, l’Asd Valanidi Calcio Giovanile rinnova la propria missione: offrire ai giovani un percorso di crescita tecnica e personale, in un ambiente che mette al centro i valori dello sport, della disciplina e della socialità.