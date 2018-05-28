Scuolabus 2018-2019, al via le iscrizioni on line
Dal 18 giugno aperte le iscrizioni on line al servizio scuolabus dell'ATAM per il 2018-2019: documenti richiesti, condizioni e contatti dell'ufficio
28 Maggio 2018 - 11:53 | di Vincenzo Comi
ATAM comunica che dal prossimo 18 giugno sarà possibile effettuare le iscrizioni on line al servizio scuolabus per l’anno scolastico 2018-2019.
Per il quarto anno consecutivo, infatti, le famiglie che intendono usufruire dello scuolabus potranno effettuare l’iscrizione on line, collegandosi, da qualsiasi postazione internet, al sito web di ATAM (www.atam-rc.it) alla sezione dedicata “lo Scuolabus”.
I documenti necessari per effettuare l’iscrizione sono: attestazione ISEE rilasciata nell’ anno 2018 e la copia del documento di riconoscimento del genitore/tutore.
Si fa presente che l’iscrizione al servizio potrà essere accolta solo se in regola con pagamenti dell’anno scolastico 2017/2018.
ATAM ricorda, altresì, che accoglierà le domande presentate fino ad esaurimento posti, compatibilmente con la capienza dei mezzi disponibili.
Per qualsiasi informazione e per assistenza tecnica relativa all’ iscrizione on line è possibile contattare l’Ufficio Scuolabus, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, chiamando lo 0965-591724 o scrivendo una mail a fchirico@atam-rc.it.
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