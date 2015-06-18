Seconda edizione del festival Rock and roll in the Summer: per la Giornata Europea della Musica

Una bella occasione per vedere in azione alcune tra le formazioni musicali più rappresentative della scena musicale reggina in un unico evento che celebra la Giornata Europea della Musica. L’appuntamento è per domenica 21 giugno, proprio in coincidenza con il Solstizio d’Estate, con il festival “Rock ‘n roll in the Summer”, organizzato dall’Associazione Laboratori Musicali presso la sua sede estiva nello spazio Lupardine sulle colline di Pentimele, a pochi passi dalla città.

Seconda edizione dopo il successo dello scorso anno

Giunto alla seconda edizione, dopo il beneagurante successo di pubblico riscosso nella precedente, torna quindi per il secondo anno consecutivo l’evento che si candida ad essere tra gli appuntamenti più importanti della città per quanto riguarda la musica rock inedita, nato per portare alla ribalta realtà musicali che danno vita a nuovi repertori esprimendosi con vari linguaggi ma con una matrice comune in quel variegato mondo che è oggi definito con la denominazione indie.

Il festival è quindi l’occasione per vedere realtà differenti convivere sul palco, una giornata di musica genuina che parte da Reggio Calabria ma va oltre perché ci saranno anche musicisti di Cosenza e qualcuno d’oltre Manica. Accanto a gruppi giovani ma d’esperienza, già attivi da molti anni e che hanno calcato prestigiosi palcoscenici, alcuni con validi progetti discografici e riscontri a livello nazionale sia di pubblico che di critica, ci saranno gruppi di nuovissima formazione, accuratamente selezionati tra quelli più interessanti, per i quali sarà un autentico debutto.

Il Rock’n’Roll in the Summer ha un obiettivo importante: azzerare le distanze tirando fuori in una intensa dimensione “live”, da ogni artista, più musica possibile con l’unica aspettativa di assistere a performance vere, “sudate” e ricche di sperimentazione.

Orari e band in programma

L’avvio è previsto per le ore 18.00 e ad alternarsi sul palco fino a notte fonda saranno: Alex Perdido “cook” Sound System, esperimento di musica e cucina, I Giovani dogi, The Dark Tourists, Gain, Selfishadows, Nerogrigio, Drunklit, A minute to insanity, Endless Rapture e Barking Snails.