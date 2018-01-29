di Federica Campolo- Stile ed eleganza nel Salone degli specchi del Miramare per la sfilata di Antonino Cedro che domenica 28 gennaio ha portato in passerella la sua collezione di abiti da sposa Secret Love.

Il Fashion Show, patrocinato dalla Camera nazionale dei Giovani Fashion Designer e presentato da Alessandra Giulivo, alla presenza di alcuni rappresentati del Comune della Città Metropolitana di Reggio Calabria e di figure di spicco nel campo della musica e della moda, ha riscosso grande successo presso i numerosi ospiti convenuti.

Antonino Cedro, lo stilista di Gioia Tauro

Una personalità sorprendente, quella dello stilista Antonino Cedro, che in breve tempo è riuscito a farsi apprezzare a livello nazionale ed internazionale e ad inaugurare nel 2016 il suo Atelier a Gioia Tauro. Dall’amore per la sua terra e per le acque del Mediterraneo il giovane stilista ha attinto l’ispirazione per la realizzazione della linea di abiti da sposa, rigorosamente Made in Italy, all’insegna della classe e del lusso.

Il mondo classico incontra la moda e la sensualità nella proposta lanciata dalla linea Secret Love 2018 di cui l’attrice Cosima Coppola è testimonial d’eccellenza. Alta sartorialità e preziosità dei tessuti sono gli elementi vincenti della collezione di abiti da sposa e da cerimonia che Cedro propone alle sue clienti, donne raffinate e molto attente al dettaglio.

Ricami a mano e abito di punta con coda di sette metri

Indossando capi ricamati a mano con cristalli swarovski e pizzo chantilly, le spose di Antonino Cedro scelgono di distinguersi per grazia e sensualità, virtù che connotano l’abito di punta con una coda lunga sette metri, interamente ricoperta di pizzo e pietre preziose. Professionalità e stile ricercato personalizzano il lavoro di Antonino Cedro che con la collezione Secret Love si conferma ancora una volta un’eccellenza calabrese in Italia e nel mondo.