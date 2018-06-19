Bellissima esperienza del gruppo Pulcini anno 2007 della Scuola Calcio Segato, che nel tempio del calcio italiano, Coverciano ha vissuto momenti indimenticabili, raccogliendo inoltre applausi e consensi durante le gare.

A fine manifestazione, per meriti sportivi e tecnici la società Segato ha avuto il riconoscimento di Scuola Calcio Elite per la stagione 2017 – 2018, titolo che tra l’altro già deteneva.

“È un riconoscimento, afferma Agostino Cassalia, che va condiviso con tutte le componenti che fanno parte della Segato, in primis lo staff tecnico, composto da istruttori qualificati, preparati e che mettono oltre all’impegno tanto ma tanto amore verso i ragazzi,i dirigenti, pochi ma buoni, il direttore Francesco Ventra e poi ci sono loro i nostri meravigliosi ragazzi che con la loro gioia trasmettono una carica emotiva indescrivibile “.

Giovedì 21 giugno festa di fine anno, nell’occasione sarà ufficializzata la cessione di quattro giovanissimi calciatori ceduti a società Professionistiche.