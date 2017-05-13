Seminario “Il meridionalismo tra Europa ed enti locali”
Lunedì 15 maggio alle 17 a Reggio Calabria un seminario sul meridionalismo tra Europa ed enti locali, con i professori Daniele Cananzi e Andrea Filocamo
13 Maggio 2017 - 11:19 | di Vincenzo Comi
Promosso dall’Istituto Superiore Europeo di Studi Politici, dal Centro Documentazione Europea e dal Centro Internazionale Scrittori della Calabria, lunedì 15 maggio 2017, alle ore 17,00 presso la Sala conferenze Confindustria – Via del Torrione Reggio Calabria, si svolgerà il Seminario “Il meridionalismo tra Europa ed enti locali”.
Introduce il prof. Daniele M. Cananzi, prof. Associato di Filosofia del Diritto, Università “La Sapienza” di Roma e Università “Mediterranea” di Reggio Calabria, responsabile del Centro di documentazione europea dell’ISESP e relaziona il prof. Andrea Filocamo, aggregato di Storia economica presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria.
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie