Le scommesse sportive in Italia ed il gioco online in generale negli ultimi anni sono esplosi sia in popolarità che in numero di giocatori

Grazie all’avvento di internet e della rete tutti hanno la possibilità di giocare cosa che un tempo era più difficile in quanto bisognava recarsi in apposite sale scommesse mentre ora basta avere uno smartphone per giocare da qualsiasi luogo e in qualsiasi orario e questo ha fatto si che anche i più scettici iniziassero ad avvicinarsi a questo mondo.

Due tipologie di siti

Ci sono due tipologie di siti quelli di gioco per scommesse sportive come Skiller, ma anche casino online, oppure ci sono i siti che trattano questi argomenti ma che sono più incentrati sui pronostici, come ad esempio www.magodelpronostico.com che offre pronostici scommesse su tutti i principali eventi sportivi di giornata. Questi portali una volta poco consultati oggi sono alla ribalta e la maggior parte dei giocatori gli fa visita prima di giocare le proprie schedine per trovare consigli utili per piazzare scommesse vincenti.

Ogni pronostico è corredato di analisi tecnica e vengono prese in considerazione anche eventuali news dell’ultimo minuto come infortuni nella rifinitura o squalifiche così che da essere il più attendibili possibile.

Servizi e statistiche per i giocatori

Il successo che hanno avuto questi portali è dovuto anche a tutta una serie a di servizi che offrono per le scommesse sportive mettendo a disposizione dei suoi lettori tutte le statistiche e i dati su scontri diretti e ultimi risultati che altrimenti non sarebbero facilmente consultabili in rete perché si dovrebbe consultare più siti contemporaneamente con tutte le difficoltà del caso.

Questi siti hanno insegnato ai loro lettori come e cosa valutare prima di mettersi a giocare una schedina e questo si è tradotto con un aumento delle vincite da parte dei giocatori che quotidianamente visitano le loro pagine anche se si è a conoscenza del fatto che non potranno sempre essere pronostici vincenti ma comunque li aiutano nel compire giocate consapevoli e ponderate.