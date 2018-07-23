La scorsa settimana si è svolta in due serate consecutive in piazza della libertà a Senigallia, con tantissimo successo ‘Senigallia moda e formazione ‘per promuovere il settore della formazione tessile e dell’abbigliamento, organizzata con successo da Art & Work. Testimonial dell’evento lo stilista Anton Giulio Grande che ha incantato le oltre cinquemila persone accorse per applaudirlo per la sua sensualissima e sofisticata sfilata con 16 bellissime modelle che hanno indossato i suoi abiti mozzafiato neri, bianchi e bordeaux. Incantando il pubblico Anton Giulio ha ringraziato le autorità e istituzioni politiche intervenute e il presidente Sandro Fiorentini per l’invito e il pubblico incantato da tanta bellezza.

A presentare la sfilata la bellissima Manila Nazzaro, ex Miss Italia e conduttrice di Mezzogiorno in famiglia, modella, testimonial e amica da oltre venti anni di Anton Giulio. La sera precedente invece Anton Giulio Grande è stato Presidente di giuria del concorso nazionale ‘ Moda e formazione ‘ decretando i tre vincitori. Serate di straordinario successo che coronano una carriera inarrestabile dello stilista che avrà un’agenda fittissima di premi e riconoscimenti per tutta l’estate in occasione dei suoi venti anni di carriera.