SenzaTabù: quando ‘Io + Tu non fa Noi’

La psicologa e sessuologa Valeria Basile risponde ogni giovedì alle domande dei lettori: il tema della settimana è 'Io + Tu non fa Noi'

#SenzaTabù è il nuovo spazio dedicato ad argomenti di psicologia e sessuologia.

La dottoressa Valeria Basile, psicologa, psicoterapeuta e sessuologa che esercita la professione sul territorio reggino cercherà di rispondere a tutti gli interrogativi che le verranno sottoposti, cercando di privilegiare quelli di interesse più comune.

La nuova rubrica di Citynow.it ha dunque l’obiettivo di trattare argomenti che riguardano la sessualità nelle sue più svariate sfaccettature in una prospettivamultidisciplinare e con un approccio psicoeducativo; offre inoltre la possibilità di formulare domande a tutti coloro che hanno dubbi, o semplicemente curiosità.

Le risposte della dott.ssa Basile verranno pubblicate settimanalmente (il giovedì).

Ogni mese sceglieremo inoltre una tematica di psicologia/sessuologia per indirizzare le richieste accompagnate da un piccolo articolo di approfondimento per stimolare il confronto.

Questa settimana il tema è “Io + Tu non fa Noi”

Quando ci si incontra si va alla ricerca di interessi comuni o di modalità simili per comunicare. In quel momento ci si ritrova in una nuova dimensione chiamata Noi, che è qualcosa di diverso dalla semplice somma di Io e Te.

È un confine in cui due persone si incontrano. Ma dove mettiamo il “nostro” confine nell’incontro con l’altro? Quanto ci permettiamo di entrare nella relazione?

Quanto permettiamo all’altro di entrare in relazione con noi?

Che aspettate. Cominciate a scrivere e a togliervi ogni dubbio.

Potrete far pervenire i vostri quesiti all’indirizzo di posta elettronicaredazione@citynow.it