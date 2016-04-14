SenzaTabù – Una generazione a ‘testa bassa’

di Valeria Basile – La nuova rubrica di Citynow.it #SenzaTabù ha l’obiettivo di trattare argomenti che riguardano la sessualità nelle sue più svariate sfaccettature in una prospettiva multidisciplinare e con unapprocciopsicoeducativo; offre inoltre la possibilità di formulare domande a tutti coloro che hanno dubbi, o semplicemente curiosità.

Le risposte della dott.ssa Basile verranno pubblicate settimanalmente (il giovedì).

Questa settimana il tema è “Una generazione a “testa bassa”

Chi è la generazione a testa china

Li chiamano (e ci chiamano) “generazione testa china”: sono tutti quei ragazzi, adolescenti, giovani adulti e, ahimè, ormai anche adulti over 30 che passano gran parte del loro tempo di veglia con la testa china su un dispositivo elettronico. Come l’avanzare della tecnologia ha cambiato la vita delle persone, in questo caso specifico dei ragazzi?

A questa domanda così in generale non si può rispondere in quanto l’esplosione tecnologica ha cambiato radicalmente la vita degli utenti ma sia in positivo che in negativo. Forse per dare una risposta bisogna dare ad essa una direzione qualitativa e quantitativa. La direzione qualitativa si chiederà: cosa ci fanno i ragazzi con la tecnologia? E quantitativamente parlando non si può fare a meno di chiedersi: per quanto tempo, con che frequenza, la tecnologia ha occupato la totalità del tempo?

Cosa cercano i ragazzi sullo smartphone

Iniziamo dal primo punto: che fanno i ragazzi con i loro smartphon, tablet, android, IoS…concedetemi un piccolo gioco di parole..cercano un Tu.

E’ dimostrato che i ragazzi passano la maggior parte del loro tempo sui social network, facebook in primis, ma anche twitter, tinder, badoo, applicazioni di messaggistica quali messanger e whatsapp; lo fanno per cercare delle amicizie, una rete sociale, l’accettazione. Da sempre l’uomo ha sentito l’esigenza di “fare gruppo”, di unirsi a pari per sentire di esistere, di appartenere a qualcosa, l’Io nasce sempre e solo dal confronto con il Tu, è sul confine di contatto tra Io e Tu che nasce una relazione, che nasce il Noi. E pensando a tutto questo è certo paradossale immaginare che si possa farlo su internet…se sto sempre a testa china come faccio a guardarmi attorno?

Il significato di stare a testa bassa

Mi piacerebbe sviare per un attimo anche sull’aspetto simbolico che assume questa frase: generazione a testa bassa. Se si guarda il panorama linguistico lo stare “a testa bassa” è spesso associato a quelle persone con una forte emotività, talmente forte da inibire, da rendere insicuri, da sentirsi sempre in colpa, è l’espressione corporea della mortificazione. Mortificazione, azione del mortificare, del rendere mortifero…siamo sicuri sia proprio la strada giusta per crearsi una rete sociale, per sentirsi vivi?

Qui entra in gioco anche il fattore tempo: l’immediatezza. Su facebook, twitter, whatsapp, la dichiarazione dei nostri stati d’animo attraverso le emoticons è immediata. Quando siamo, invece, in una relazione intima, reale e non mediata da un’app, da uno schermo, riusciamo a contattare e comunicare con la stessa immediatezza le nostre emozioni? O forse quel “testa china” esclude completamente l’emotività?

La capacità di guardarsi dentro è diventata inversamente proporzionale alla tendenza a proiettare fuori; questo lo vedo soprattutto nella mia professione di psicologa. Più sono andata avanti negli anni con la mia professione, maggiore è il numero di pazienti incontrati che hanno davvero grandi difficoltà a riconoscere le proprie emozioni, riferirmi cosa stanno provando in un determinato momento mentre mi raccontano quella specifica cosa.

Il lavoro con i giovani pazienti e le emozioni

Sempre più spesso il mio lavoro, ormai, inizia dopo una lunga alfabetizzazione alle emozioni, un’educazione al sentirsi, all’ascoltare i propri bisogni, il proprio corpo, la propria anima. Questo vale anche e soprattutto per i miei giovani pazienti, soprattutto per gli adolescenti, anche se loro rappresentano un’altra fetta ancora; loro non è che non provino emozioni, ne sono talmente colmi da renderne impossibile il riconoscimento.

E maggiore è l’invischiamento delle emozioni maggiore sarà la dissociazione da esse, l’isolamento. Mettere uno schermo tra se e il mondo può sembrare un facilitatore relazionale ma in realtà, a mio avviso, rappresenta anche se vogliamo una protezione dal mondo reale. E’ molto più semplice avere 2000 amici su facebook…guardare le loro attività riempie la giornata e camuffa bene il senso di isolamento provato per non averne uno vero a fianco.