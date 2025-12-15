A Reggio la campagna di sterilizzazione e microchippatura dei gatti

Nuove date per la campagna di sterilizzazione e microchippatura delle colonie feline a Reggio Calabria. Il consigliere Merenda: 'Un passo avanti per il benessere animale e la gestione del territorio'. Ecco come aderire

Il Comune di Reggio Calabria, in collaborazione con l’Asp Servizio Veterinario Area A, proseguirà con l’iniziativa anche nel prossimo fine settimana, il 20 e 21 dicembre. L’attività rientra nel quadro dell’impegno istituzionale per la tutela dei felini e nell’ambito del censimento attualmente in corso, rivolgendosi esclusivamente ai gatti appartenenti alle colonie regolarmente registrate o confermate nel corso del 2024.

Un intervento fondamentale per il benessere animale

Le prime attività operative si sono svolte nei giorni 13 e 14 dicembre, presso la sala operatoria del canile comunale di Mortara di Pellaro, a cura del personale veterinario dell’Asp. Sull’importanza dell’iniziativa è intervenuto il consigliere delegato al randagismo:

«Si tratta di un intervento fondamentale – ha evidenziato Massimiliano Merenda – che mira non solo a garantire il benessere degli animali, ma anche a favorire una gestione più responsabile delle colonie feline presenti sul nostro territorio. A tal proposito la collaborazione tra istituzioni, volontari, referenti e tutor delle colonie resta un pilastro imprescindibile».

La campagna, come anticipato, proseguirà nel prossimo fine settimana del 20 e 21 dicembre 2025. Per poter accedere al servizio, i tutor delle colonie devono seguire un iter preciso. Dalla ricezione della comunicazione ufficiale, e comunque nei giorni precedenti alle date indicate, è necessario recarsi presso gli uffici dell’Asp – Servizio Veterinario, situati in Via Tronco Vito a Gallico.

Come aderire alla campagna di sterilizzazione

Gli uffici saranno aperti per questa procedura dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00. In questa sede sarà possibile formalizzare l’adesione alla campagna e fissare il proprio appuntamento. A seguito dell’adesione, verrà rilasciato un apposito tesserino identificativo, documento indispensabile per accedere al servizio.

Nel giorno stabilito per l’intervento:

I gatti delle colonie dovranno essere condotti dai tutor al canile comunale di Mortara ;

; Gli animali saranno sottoposti agli interventi di sterilizzazione e microchippatura previsti;

Successivamente, i felini saranno riconsegnati ai tutor negli orari comunicati.

Il consigliere delegato, nel rinnovare l’invito alla prossima settimana rivolto ai referenti delle colonie presenti in città, ha voluto ringraziare il Settore Ambiente e, nello specifico, la Sotto Struttura di tutela degli animali e lotta al randagismo, nonché il servizio veterinario dell’Asp guidato dal dottor Mario Marroni e i tre veterinari dello staff che hanno eseguito gli interventi, oltre alla struttura del canile ospitante.