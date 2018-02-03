Sergio Luiz Felix Junior, nuovo schiacciatore della Tonno Callipo
La Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia ingaggia lo schiacciatore brasiliano Sergio Luiz Felix Junior, classe 1990, proveniente dall'Omonia Nicosia
03 Febbraio 2018 - 08:51 | di Vincenzo Comi
La Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia comunica di aver acquistato lo schiacciatore brasiliano Sergio Luiz Felix Junior. Classe 1990, nativo di Belo Horizonte, il neo martello giallorosso vanta esperienze in patria e all’estero in Spagna, Giappone e, da ultimo, Cipro dove con con il club dell’Omonia Nicosia ha disputato la Champions League e la Cev Cup.
Approfondimenti sul neo acquisto Sergio Felix (carriera, curiosità, statistiche) nella giornata di domani.
Così il presidente Pippo Callipo sul neo acquisto: “Abbiamo acquistato questo ragazzo per non lasciare nulla di intentato e per concludere nel migliore modo possibile questo scorcio di campionato. È un giocatore dalle buone qualità in attacco e confidiamo possa essere un atleta sul quale puntare anche per la prossima stagione”.
Nella foto, Sergio Felix con la maglia dell’Omonia Nicosia
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