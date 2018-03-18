Serie A2, girone Ovest: il programma del 25^ turno: Viola, match-point play-off?
Dopo gli anticipi di sabato si chiude il 25^ turno: la Viola ospita Latina e prova ad agganciare il gruppo delle squadre a quota 30
18 Marzo 2018 - 11:38 | di Teo Occhiuto
Si completerà oggi, dopo i due anticipi di ieri, il programma del turno numero 25 del campionato di Serie A2 Old Wild West. Il girone Ovest, infatti, ha visto le vittorie di Cagliari su Napoli ma soprattutto Trapani su Tortona nella serata di sabato. Un successo, quello dei siciliani, che ne rilancia le ambizioni in chiave post-season. Potrebbe, dunque, approfittare del ko dei lombardi, la Viola di coach Calvani: battendo Latina, infatti, i neroarancio potrebbero agganciare Quaglia e compagni a quota 30 in classifica, ipotecando, probabilmente, i playoff.
Match molto intrigante anche quello fra Biella e Scafati, con Casale pronta a scappare nel caso in cui batta Rieti. Delicatissima, invece, Siena-Treviglio in chiave salvezza, così come il confronto fra Virtus Roma e Agrigento. Chiude il quadro Legnano-Eurobasket.
SERIE A2, GIRONE OVEST – 25^ turno
Cagliari-Napoli 98-81
Trapani-Tortona 87-74
Biella-Scafati
Siena-Treviglio
Legnano-Eurobasket Roma
Casale-Rieti
Virtus Roma-Agrigento
Viola Reggio Calabria-Latina
CLASSIFICA: Casale 36, Scafati 32, Tortona 30, Legnano 30, Biella 30, Viola Reggio Calabria 28, Trapani 26, Agrigento 24, Rieti 24, Cagliari 24, Latina 22, Treviglio 20, Eurobasket Roma 20, Siena 20, Virtus Roma 14, Napoli 6.
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