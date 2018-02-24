Serie A2, girone Ovest: il programma del 23^ turno. Viola d’anticipo
Anticipo a Roma per la MexExtra Viola Reggio Calabria contro Eurobasket: tutte le gare e i rinvii del 23° turno del girone Ovest di Serie A2
24 Febbraio 2018 - 10:14 | di Teo Occhiuto
Si aprirà nel pomeriggio di oggi la giornata numero 23 del girone Ovest del campionato di Serie A2. A farlo, poi, sarà proprio la MexExtra Viola Reggio Calabria, di scena al PalaTiziano di Roma, contro Leonis Eurobasket. Stasera, poi, altro anticipo per il raggruppamento, con la delicata sfida salvezza fra Mens Sana Siena e Cagliari.
Domani, invece, altre quattro gare: il big match di giornata si giocherà senza dubbio sul parquet di Casale, con la capolista a ricevere Tortona. Proveranno a guadagnare terreno, invece, Biella e Legnano che dovranno affrontare rispettivamente Agrigento e Trapani. Chiude il programma, ridotto a causa dei rinvii di Scafati-Latina e Napoli-Treviglio, la sfida tutta laziale fra Rieti e Virtus Roma.
SERIE A2, GIRONE OVEST 23^ TURNO
Eurobasket Roma-Viola Reggio Calabria sabato ore 17
Siena-Cagliari sabato ore 20.30
Casale-Tortona
Biella-Agrigento
Legnano-Trapani
Rieti-Roma
Scafati Latina rinviata al 7/3/18
Napoli Treviglio rinviata all’11/4/18
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