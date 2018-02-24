Si aprirà nel pomeriggio di oggi la giornata numero 23 del girone Ovest del campionato di Serie A2. A farlo, poi, sarà proprio la MexExtra Viola Reggio Calabria, di scena al PalaTiziano di Roma, contro Leonis Eurobasket. Stasera, poi, altro anticipo per il raggruppamento, con la delicata sfida salvezza fra Mens Sana Siena e Cagliari.

Domani, invece, altre quattro gare: il big match di giornata si giocherà senza dubbio sul parquet di Casale, con la capolista a ricevere Tortona. Proveranno a guadagnare terreno, invece, Biella e Legnano che dovranno affrontare rispettivamente Agrigento e Trapani. Chiude il programma, ridotto a causa dei rinvii di Scafati-Latina e Napoli-Treviglio, la sfida tutta laziale fra Rieti e Virtus Roma.

SERIE A2, GIRONE OVEST 23^ TURNO

Eurobasket Roma-Viola Reggio Calabria sabato ore 17

Siena-Cagliari sabato ore 20.30

Casale-Tortona

Biella-Agrigento

Legnano-Trapani

Rieti-Roma

Scafati Latina rinviata al 7/3/18

Napoli Treviglio rinviata all’11/4/18