Serie A2, girone Ovest: risultati, classifica e prossimo turno. Bagarre dietro la Viola
La Viola cede il passo a Latina all'overtime e manca il colpo playoff: risultati, classifica e prossimo turno del girone Ovest
18 Marzo 2018 - 22:57 | di Teo Occhiuto
Una chance sprecata. All’overtime, la Viola Reggio Calabria cede il passo a Latina, vanificando, di fatto, la possibilità di blindare definitivamente i playoff. Va a Scafati il big match con Biella, per i piemontesi secondo ko consecutivo, dopo quello di sette giorni fa in riva allo Stretto. Vittorie senza patemi, invece, per Legnano e Casale su Eurobasket Roma e Rieti.
Dietro la MetExtra, comunque, si è formato un gruppone di squadre a quota 24 punti: fra queste Cagliari, vittorioso ieri su Napoli, ed Agrigento, sconfitto al PalaTiziano di Roma dalla Virtus. Si toglie dai guai, per il momento, la prossima avversaria dei ragazzi di Calvani, Siena, rifilando 27 punti a Treviglio.
SERIE A2, GIRONE OVEST – 25^ turno
Cagliari-Napoli 98-81
Trapani-Tortona 87-74
Biella-Scafati 71-73
Siena-Treviglio 95-68
Legnano-Eurobasket Roma 99-85
Casale-Rieti 83-74
Virtus Roma-Agrigento 89-72
Viola Reggio Calabria-Latina 90-94 (80-80)
CLASSIFICA: Casale 38, Scafati 34, Legnano 32, Tortona 30, Biella 30, Viola Reggio Calabria 28, Trapani 26, Agrigento 24, Rieti 24, Cagliari 24, Latina 24, Siena 22, Treviglio 20, Eurobasket Roma 20, Virtus Roma 16, Napoli 6.
PROSSIMO TURNO: Latina-Casale, Tortona-Biella, Treviglio-Virtus Roma, Eurobasket Roma-Cagliari, Agrigento-Trapani, Scafati-Legnano, Rieti-Napoli, Siena-Viola Reggio Calabria.
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