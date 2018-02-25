Si accorcia la classifica. I risultati maturati nella 23esima giornata del girone Ovest di Serie A2, infatti, hanno visto ridursi il vantaggio della capolista Casale, sorpresa sul proprio parquet da Tortona, ora terza forza del torneo, vittoriosa nell’over-time. Scende a quattro, inoltre, il vantaggio della Novipiù su Biella, ok contro Agrigento.

Bene anche Legnano su Trapani, così come continua l’ottimo periodo di forma di Rieti che supera la Virtus Roma. Il turno ridotto, a causa dei rinvii di Scafati-Latina e Napoli-Treviglio, ha poi visto i successi negli anticipi di ieri di Siena e, naturalmente, Viola in casa rispettivamente di Cagliari e Eurobasket Roma.

Nel prossimo weekend, il campionato si fermerà, con il ritorno sul parquet previsto per domenica 11 marzo quando al PalaCalafiore si giocherà il big match fra la MetExtra e Biella.

SERIE A2, GIRONE OVEST – 23^ TURNO

Biella-Agrigento 78-71

Legnano-Trapani 82-63

Casale-Tortona 88-90

Rieti-Virtus Roma 97-84

Cagliari-Siena 83-85

Eurobasket Roma-Viola Reggio Calabria 65-67

Scafati-Latina rinviata al 7/3/18

Napoli-Treviglio rinviata all’11/4/18

CLASSIFICA: Casale 34, Biella 30, Tortona 28, Scafati 28*, Legnano 28*, Viola RC 26, Trapani 24, Rieti 24, Agrigento 22, Siena 20, Eurobasket Roma 20, Latina 20, Cagliari 20, Treviglio 18, Virtus Roma 14, Napoli 6**.

*una partita in meno, ** due partite in meno

PROSSIMO TURNO – 24^ TURNO (11.3.2018)

Viola Reggio Calabria-Biella

Virtus Roma-Cagliari

Treviglio-Eurobasket Roma

Latina-Siena

Napoli-Casale

Trapani-Scafati

Agrigento-Rieti

Tortona-Legnano