Serie A2, gli anticipi televisivi di febbraio. C’è anche la Viola
La Lnp ha diramato le cinque gare di febbraio in tv su Sportitalia: tra queste la trasferta della Viola Reggio Calabria sul parquet di Rieti
15 Gennaio 2018 - 14:41 | di Teo Occhiuto
La Lega Nazionale Pallacanestro ha diramato, tramite un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale gli anticipi – che vengono trasmessi da quest’anno dall’emittente TV Sportitalia (canale 60 DTT, 225 Sky) – del campionato di Serie A2 Old Wild West relativi al mese di febbraio.
Protagonista di una delle cinque gare anche la Viola Reggio Calabria, che dunque avrà la copertura televisiva in occasione della trasferta sul parquet di Rieti.
Di seguito l’elenco completo:
Domenica 4 febbraio, ore 12.00 – NPC Rieti – MetExtra Viola Reggio Calabria
Giovedì 8 febbraio, ore 20.30 – Consultinvest Fortitudo Bologna – Alma Pallacanestro Trieste
Domenica 11 febbraio, ore 12.00 – Novipiù AS Junior Casale Monferrato – Virtus Roma
Domenica 18 febbraio, ore 12.00 – De’ Longhi Treviso Basket – Alma Pallacanestro Trieste
Domenica 25 febbraio, ore 12.00 – Bondi Basket Kleb Ferrara – Unieuro Pallacanestro Forlì 2.015
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