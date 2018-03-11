Il quadro completo della 24esima giornata del girone Ovest di Serie A2: la Viola Reggio Calabria batte Biella, con risultati, classifica e prossimo turno

Vittoria di platino. La Viola Reggio Calabria, al rientro dopo la sosta, non frena la propria corsa, battendo l’ormai ex vice-capolista Biella. Due punti che lanciano ulteriormente i nero-arancio verso la post-season: le sconfitte, infatti, di Rieti e Agrigento hanno fatto leggermente lievitare il vantaggio di Fabi e compagni sul nono posto, il primo a non essere utile per la qualificazione ai playoff.

Soffertissima vittoria all’overtime per Casale sul parquet di Napoli, fanalino di coda. Bene anche Scafati, che stacca proprio l’Eurotrend, così come Tortona che si aggiudica il derby d’alta quota con Legnano. In zona play-out, sconfitte per Roma e Siena, che restano in zona play-out, contro Cagliari e Latina, ok anche Treviglio.

SERIE A2 GIRONE OVEST – 24^ GIORNATA

Tortona-Legnano 87-67

Treviglio-Eurobasket Roma 89-76

Latina-Siena 86-79

Napoli-Casale 91-97 (72-72)

Trapani-Scafati 71-75

Agrigento-Rieti 83-74

Virtus Roma-Cagliari 88-95 (81-81)

Viola RC-Biella 83-73

CLASSIFICA: Casale 36, Scafati 32, Tortona 30, Legnano 30, Biella 30, Viola Reggio Calabria 28, Trapani 24, Agrigento 24, Rieti 24, Latina 22, Cagliari 22, Treviglio 20, Eurobasket Roma 20, Siena 20, Virtus Roma 14, Napoli 6.

PROSSIMO TURNO – 25^ GIORNATA

Cagliari-Napoli

Trapani-Tortona

Biella-Scafati

Siena-Treviglio

Legnano-Eurobasket Roma

Casale-Rieti

Virtus Roma-Agrigento

Viola RC-Latina