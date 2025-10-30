City Now

Serie B: Dionigi batte la capolista, crolla il Palermo di Inzaghi. Risultati e classifica

Sei punti in due gare per il Catanzaro e adesso rimonta possibile

30 Ottobre 2025 - 11:32 | Redazione

Davide Dionigi

Dopo lo stop sul campo del Catanzaro, il Palermo di Pippo Inzaghi crolla in casa contro il Monza, quest’ultimo in grane crescita e adesso al secondo posto della classifica. La Reggiana di Davide Dionigi supera la capolista Modena, mentre rialza la testa il Catanzaro che si impone sul campo del Mantova spingendo Possanzini verso l’esonero.

I risultati

Reggiana – Modena 1-0

Pescara – Avellino 1-1

Palermo – Monza 0-3

Frosinone – V. Entella 4-0

Empoli – Sampdoria 1-1

Cesena – Carrarese 2-1

Venezia – Sudtirol 3-0

Spezia – Padova 1-1

Mantova – Catanzaro 1-3

Juve Stabia – Bari 0-0

La classifica

Modena 21

Monza 20

Cesena 20

Frosinone 18

Venezia 16

Palermo 16

Reggiana 15

Juve Stabia 14

Carrarese 14

Padova 13

Avellino 13

Catanzaro 12

Empoli 11

Sudtirol 10

V. Entella 10

Bari 9

Pescara 8

Spezia 7

Sampdoria 7

Mantova 5

