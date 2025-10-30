Serie B: Dionigi batte la capolista, crolla il Palermo di Inzaghi. Risultati e classifica
Sei punti in due gare per il Catanzaro e adesso rimonta possibile
30 Ottobre 2025 - 11:32 | Redazione
Dopo lo stop sul campo del Catanzaro, il Palermo di Pippo Inzaghi crolla in casa contro il Monza, quest’ultimo in grane crescita e adesso al secondo posto della classifica. La Reggiana di Davide Dionigi supera la capolista Modena, mentre rialza la testa il Catanzaro che si impone sul campo del Mantova spingendo Possanzini verso l’esonero.
I risultati
Reggiana – Modena 1-0
Pescara – Avellino 1-1
Palermo – Monza 0-3
Frosinone – V. Entella 4-0
Empoli – Sampdoria 1-1
Cesena – Carrarese 2-1
Venezia – Sudtirol 3-0
Spezia – Padova 1-1
Mantova – Catanzaro 1-3
Juve Stabia – Bari 0-0
La classifica
Modena 21
Monza 20
Cesena 20
Frosinone 18
Venezia 16
Palermo 16
Reggiana 15
Juve Stabia 14
Carrarese 14
Padova 13
Avellino 13
Catanzaro 12
Empoli 11
Sudtirol 10
V. Entella 10
Bari 9
Pescara 8
Spezia 7
Sampdoria 7
Mantova 5