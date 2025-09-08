City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ACCEDI / ABBONATI
In Evidenza

Serie C: vola il Catania di Toscano. Siracusa a zero. I risultati e la classifica

Trapani ad un passo dall'annullamento della penalizzazione

08 Settembre 2025 - 15:21 | Redazione

Conferme come quelle del Catania e soprese come il Benevento battuto sul campo del Casarano. Scialbo pareggio nel derby di Calabria, vince la Casertana.

I risultati della giornata

Giugliano – Foggia 1-0

Sorrento – Trapani 1-2

Casarano – Benevento 1-0

Casertana – Potenza 3-2

Catania – Monopoli 4-0

Crotone – Cosenza 0-0

Altamura – Cavese 2-1

Cerignola – Siracusa 3-1

Latina – Picerno 1-2

Salernitana – Atalanta U23 (mercoledi 17)

Classifica

Catania 9; Casertana, Salernitana, Benevento 6; Cerignola, Picerno5; Crotone, Giugliano, Potenza, Monopoli, Casarano 4; Atalanta U23, Altamura, Latina 3; Cosenza 2, Cavese, Sorrento 1; Siracusa, Foggia 0; Trapani -1

Reggio Calabria Calcio