Serie C: vola il Catania di Toscano. Siracusa a zero. I risultati e la classifica
Trapani ad un passo dall'annullamento della penalizzazione
08 Settembre 2025 - 15:21 | Redazione
Conferme come quelle del Catania e soprese come il Benevento battuto sul campo del Casarano. Scialbo pareggio nel derby di Calabria, vince la Casertana.
I risultati della giornata
Giugliano – Foggia 1-0
Sorrento – Trapani 1-2
Casarano – Benevento 1-0
Casertana – Potenza 3-2
Catania – Monopoli 4-0
Crotone – Cosenza 0-0
Altamura – Cavese 2-1
Cerignola – Siracusa 3-1
Latina – Picerno 1-2
Salernitana – Atalanta U23 (mercoledi 17)
Classifica
Catania 9; Casertana, Salernitana, Benevento 6; Cerignola, Picerno5; Crotone, Giugliano, Potenza, Monopoli, Casarano 4; Atalanta U23, Altamura, Latina 3; Cosenza 2, Cavese, Sorrento 1; Siracusa, Foggia 0; Trapani -1