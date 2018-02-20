Serie C, due nuovi deferimenti nel girone C. Penalizzazioni in arrivo
La Co.Vi.So.C. ha segnalato al Tribunale Federale Nazionale tre società del girone C: in arrivo nuove penalizzazioni, con la salvezza dell'Akragas sempre più in dubbio
20 Febbraio 2018 - 16:33 | di Teo Occhiuto
Ancora deferimenti per il girone C del campionato di Serie C. Nella giornata odierna, infatti, la Co.Vi.So.C. ha segnalato al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare due compagini del raggruppamento meridionale, ovvero Akragas e Matera, oltre all’Arezzo.
Non dovrebbero tardare ad arrivare, dunque, nuove penalizzazioni. Che, inoltre, potrebbero risultare pietra tombale, in particolare, sulle esigue speranze salvezza della compagine siciliana.
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