La 26ª giornata del girone C di Serie C: risultati, classifica e prossimo turno, con il tonfo del Catania e il punto della Reggina a Cosenza

Si è chiusa ieri sera, con il posticipo fra Cosenza e Reggina, la giornata numero 26 del girone C di Serie C. L’1-1 maturato al Marulla ha consegnato un punto importante agli amaranto che, complici le sconfitte di Fondi e Paganese, hanno guadagnato una lunghezza sulla zona play-out. Clamoroso, spostando l’attenzione sulle altre gare, il tonfo del Catania, a cui il Monopoli rifila una pesantissima manita, praticamente condannando Lucarelli all’esonero. Non ne approfitta il Lecce, fermato dall’intraprendente Sicula Leonzio. Torna al successo il Catanzaro, mentre la Casertana in pieno recupero fa il colpaccio sul terreno della Virtus Francavilla.

SERIE C, GIRONE C – 26^ GIORNATA

Akragas-Catanzaro 1-2

Matera-Siracusa 2-0

Trapani-Paganese 4-1

Juve Stabia-Bisceglie 0-2

Monopoli-Catania 5-0

Rende-Fondi 3-0

Sicula Leonzio-Lecce 0-0

Virtus Francavilla-Casertana 0-1

Cosenza-Reggina 1-1

Ha riposato: Fidelis Andria

CLASSIFICA: Lecce 56, Catania 49, Trapani 44*, Siracusa 39, Rende 38*, Monopoli 37, Matera 37, Cosenza 36, Juve Stabia 33*, Virtus Francavilla 32, Catanzaro 31, Sicula Leonzio 30*, Bisceglie 30*, Reggina 28, Casertana 26*, Fondi 23, Paganese 23, Andria 20*, Akragas 11.

*una partita in meno

PROSSIMO TURNO – 27^ GIORNATA

Catanzaro-Rende

Sicula Leonzio-Virtus Francavilla

Siracusa-Monopoli

Bisceglie-Akragas

Casertana-Cosenza

Lecce-Juve Stabia

Paganese-Fidelis Andria

Fondi-Matera

Reggina-Trapani

Riposa: Catania