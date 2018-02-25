Serie C, girone C: risultati, classifiche e prossimo turno. Colpacci in coda, la Juve Stabia riapre la corsa alla B
Giornata di sorprese nel girone C: cade la capolista Lecce, il Trapani vince a Reggio e il Rende continua a sognare i play-off
25 Febbraio 2018 - 20:35 | di Teo Occhiuto
Giornata di grandi sorprese quella vissuta nel girone C di Serie C. La capolista Lecce, infatti, è caduta di misura sul proprio terreno di gioco per mano della Juve Stabia, non sfruttando il turno di stop imposto al Catania dal calendario. Recupera tre punti su entrambe, dunque, il Trapani, vittorioso al Granillo contro la Reggina.
Continua a stupire, invece, il Rende che sbanca il Ceravolo di Catanzaro e continua a vivere il proprio sogno play-off. Importantissimi, inoltre, i tre punti ottenuti dall’Andria sul campo della Paganese in zona salvezza, così come quelli presi dalla Casertana contro il Cosenza. Tris Siracusa sul Monopoli, pari fra Sicula Leonzio e Virtus Francavilla. Ok il Bisceglie sull’Akragas, cade il Fondi in casa col Matera.
SERIE C, GIRONE C – 27^ GIORNATA
Catanzaro-Rende 0-1
Sicula Leoncio-Virtus Francavilla 2-2
Siracusa-Monopoli 3-0
Bisceglie-Akragas 2-1
Casertana-Cosenza 1-0
Lecce-Juve Stabia 0-1
Paganese-Andria 0-1
Fondi-Matera 0-2
Reggina-Trapani 1-2
Ha riposato: Catania
CLASSIFICA: Lecce 56, Catania 49*, Trapani 47*, Siracusa 42, Rende 41*, Matera 40, Monopoli 37, Juve Stabia 36*, Cosenza 36, Bisceglie 33*, Virtus Francavilla 33, Sicula Leonzio 31*, Catanzaro 31, Casertana 29*, Reggina 28, Andria 23*, Fondi 23, Paganese 23, Akragas 11.
*una partita in meno
PROSSIMO TURNO, 28^ GIORNATA
Akragas-Lecce
Juve Stabia-Sicula Leonzio
Trapani-Fondi
Catania-Siracusa
Andria-Reggina
Matera-Catanzaro
Monopoli-Casertana
Rende-Bisceglie
Virtus Francavilla-Paganese
Riposa: Cosenza
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