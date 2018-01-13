Non solo la Reggina: il bollettino sul mercato delle rivali nel girone C di Serie C, da Lecce e Catania a Cosenza e Catanzaro

Non solo la Reggina. Sono praticamente tutte attivissime le squadre del girone C del campionato di Serie C, nel corso di questa finestra invernale di calciomercato. Da Lecce e Catania – di fronte, alla ripresa delle ostilità, in un big match da dentro o fuori – a Casertana e Andria, dirette concorrenti della Maurizi band nella corsa salvezza. Senza dimenticare, naturalmente, le calabresi Cosenza e Catanzaro.

Andiamo, ovviamente, con ordine. I salentini, in vetta con cinque punti di vantaggio sugli etnei, starebbero per chiudere l’arrivo di Strambelli del Matera, nonostante le ingerenze di una parte della tifoseria. In risposta, dunque, all’arrivo agli ordini di Lucarelli dell’ex ormai cosentino Caccavallo. Non molla, inoltre, neanche il Trapani: a rinforzare i granata è arrivato dal Parma Corapi.

Un arrivo a testa, poi, anche per Catanzaro e Casertana. Dionigi, infatti, potrà contare sul terzino Sepe per il proseguo del campionato. Il classe ’92, proveniente dall’Akragas, ha firmato in mattinata con il sodalizio del capoluogo calabrese. I falchetti, invece, hanno ufficializzato De Vena dalla Lucchese.

Chiosa finale con la Fidelis Andria: nella giornata di ieri è arrivata la fumata bianca per Taurino (ex Ternana). Fermo al palo, invece, il Cosenza: dopo aver salutato Caccavallo, i silani sono alla ricerca di una punta; il nome nuovo, secondo quanto riportato da tuttoc.com, sarebbe quello di Marotta.