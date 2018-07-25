di Matteo Occhiuto – Nulla è definito, chiaramente. Ma, nel calore di un’estate assolutamente rovente per il calcio italiano, pian piano sembrano iniziare a delinearsi i contorni dei campionati professionistici. Chiaramente, come detto, in B ed in C sono ancora molti i posti vuoti: addirittura 3 in cadetteria, ben 4 in terza serie.

Le defezioni di Bari, Cesena e, forse, Avellino potrebbero venire coperte, in Serie B, da Siena, Novara e Catania. A quel punto, però, i posti liberi in C diventerebbero addirittura 7. Da colmare con l’istituzione di tre squadre B: Torino, Milan e Juventus, infatti, sarebbero pronte ad iscrivere la propria selezione giovanile al campionato 2018-2019 di terza serie. Con il restante poker di posti diviso fra Como, Santarcangelo, Cavese e Prato.

Seguendo un criterio prettamente geografico, dunque, proviamo ad ipotizzare, qualora il Catania venisse promosso in Serie B, come potrebbe essere il prossimo girone C:

Bisceglie, Casertana, Catanzaro, Cavese, Juve Stabia, Matera, Monopoli, Olbia, Paganese, Potenza, Reggina, Rende, Rieti, Sicula Leonzio, Siracusa, Teramo, Trapani, Vibonese, Virtus Francavilla, Viterbese

Ben sei le new entry: oltre alle neopromosse Cavese, Potenza e Vibonese, infatti, potrebbero essere integrate nel raggruppamento meridionale anche Olbia, Teramo e Viterbese. Ancora, comunque, nessuna certezza, se quella relativa alla data in cui usciranno i calendari: il prossimo 7 agosto.