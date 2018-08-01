Serie C senza pace, ma questa non è più una novità, anzi una situazione che si ripete ormai da anni. Oggi Gravina ha rilasciato una intervista ai colleghi di TuttoC.com in cui presenta gli scenari prossimi:

“Lunedì il Consiglio direttivo deciderà la nuova data in cui stilare i calendari che probabilmente sarà il 22 agosto. E ci sarà anche una riflessione sulla data di inizio del campionato che, probabilmente, slitterà a settembre. Ancora una volta, purtroppo, siamo costretti a subire una serie di negatività esterne dovute all’applicazione di norme che mostrano come una riforma del sistema sia indifferibile.

Non si può ogni anno continuare in questo modo, servono certezze.

Il progetto sulle seconde squadre era e resta importante ma non siamo stati bravi a tutelarlo nella maniera giusta e con le giuste tempistiche. L’abbiamo sminuito e oggi è poco credibile per chi vuole investire in questo settore.

Fideiussioni? Siamo attenti al problema che, però, è di natura federale. Credo proprio che saranno da sostituire ma stiamo aspettando che la Federazione comunichi quali saranno le sanzioni per chi non lo farà”.