Serie D: la capolista Nuova Igea ci crede e si rinforza con il ritorno di un forte attaccante

“Nuova Igea Virtus comunica di avere acquisito il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Sebastiano Longo, classe 1998, in questa prima parte di stagione nel girone H di serie D con la maglia della Virtus Francavilla. Il calciatore di lega al club fino alla stagione 2026-27. Il nuovo acquisto giallorosso, nativo di Barcellona Pozzo di Gotto, ritorna a vestire la maglia della Nuova Igea, dopo le due scorse esperienze con la squadra della propria città, l’ultima delle quali nella stagione 2023-24 con 16 reti ufficiali“.

La Sancataldese cambia tecnico e Ds

“Il club comunica di aver affidato l’incarico di allenatore della prima squadra al sig. Leonardo Vanzetto. Il neo mister in passato è stato alla guida del Città di Sant’Agata (serie D), del Castrovillari (D) e dell’ FC Lamezia. Nelle ultime due stagioni ha rivestito il ruolo di vice allenatore del Catania FC.

Arriva la firma anche del nuovo Ds Ettore Meli, che in passato ha lavorato per il Città di Sant’Agata e per la Vibonese.

Il Ds Meli e il neo allenatore Vanzetto due stagioni fa sono stati gli artefici del “miracolo Sant’Agata“.