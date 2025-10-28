Serie D: il Paternò esonera Corapi. In panchina un ex attaccante di serie A

Sta vivendo un inizio di stagione complicato il Paternò, collocato al terzultimo posto della classifica, nonostante le ambizioni della nuova proprietà. Ed è per questo che la società ha deciso per il cambio alla guida tecnica, consegnando la squadra all’ex calciatore Giuseppe Mascara.

Il comunicato

“Il Paternò Calcio comunica ufficialmente di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra a Giuseppe Mascara. Contestualmente si comunica di aver sollevato dal medesimo incarico Mister Francesco Corapi, al quale la Società augura le migliori fortune professionali e personali per il prosieguo della sua attività.

Giuseppe Mascara ex attaccante di Serie A, tecnico di comprovata esperienza e profonda conoscenza del calcio siciliano, porta con sé entusiasmo, competenza e una visione moderna del gioco. La sua capacità di valorizzare i giovani e la forte identità tattica che lo contraddistinguono rappresentano gli elementi centrali del nuovo corso rossazzurro.

Attento alla valorizzazione dei giovani e amante del calcio propositivo, è considerato uno dei tecnici più promettenti del panorama calcistico isolano.

Con il suo arrivo a Paternò, Giuseppe Mascara inaugura una nuova fase del progetto sportivo rossazzurro, fondata su competenza, passione e identità territoriale: valori che da sempre lo rappresentano”.